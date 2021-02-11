世盃外｜拉芬夏兩球助巴西大捷 烏拉圭跌第5出線勢危 拿達路建功阿根廷險勝 (17:23)

巴西隊日前作客哥倫比亞隊打和0：0，世盃外九連捷斷纜，此役返回主場藉尼馬先於10分鐘開紀錄，拉芬夏比洛尼其後在18和58分鐘建功，加上前鋒加比爾巴保沙於83分鐘埋齋，令有蘇亞雷斯在77分鐘射入罰球破蛋及有卡雲尼擔正的的烏拉圭隊慘負1：4。

24歲的拉芬夏比洛尼去年由雷恩轉會列斯聯，去季上陣31次入6球，今季披甲7次已入3球，受到「森巴兵」教頭鐵迪賞識，而且不負所託，錄得3場國際賽入兩球佳績。他說：「此役對我來說是再難忘不過了。這是我實現童年夢想的機會，得分叫人喜悅。要忘記這個晚上是一件非常困難的事情。」

慘敗的烏軍近3場世盃外1和2負，賽後以12戰得16分排第5，與第4位哥倫比亞隊同分，齊落後第3位得17分的厄瓜多爾隊。南美洲區前4球隊直接出線決賽周，第5名需對大洋洲區附加賽勝方踢兩回合附加賽爭出線權。

由美斯領軍的阿根廷隊，藉箭頭拿達路馬天尼斯在43分鐘一「槌」定音，以1：0擊退曾在65分鐘射12碼宴客的秘魯隊，令取得第100頂喼帽的客軍36歲老將法芬失望而回。此外，巴拉圭隊以0：4敗走玻利維亞隊後不久，51歲的阿根廷籍教練比利素被革職。

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