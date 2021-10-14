菁英盃｜南區領先3球下僅險勝香港U23   鞠盈智：下半場踢得難睇 (20:07)

南區今仗面對剛於周日慘吞東方龍獅7蛋的香港U23，憑兩名外援史提芬彭利拿及杜度於21及30分鐘各建一功，加上鞠盈智完半場前妙射得手，遙遙領先3：0。香港U23在上半場鮮有攻門，僅得鄧筵霑的遠射高出。

換邊後南區錯失多次入球機會，未能擴大比數後，反被U23於70分鐘由後備入替串演右翼的陳潤潼，接應直傳半單刀追回一球，加上吳文希於補時頭槌再下一城，終以2：3僅負下半場頻頻失機的南區，賽後亦贏得觀眾掌聲。

為南區交出入球及助攻的鞠盈智直言，關注球隊下半場表現走樣，承認領先3球後明顯有放鬆，「球隊上、下半場表現大家都看到有很大分別，下半場踢得很難睇，面對年輕球員球隊，領先3球被追2球，更差點被追和，我覺得南區不應該出現這個問題，應該是能夠控制戰局，回去全隊成員都要好好檢討，若今場對手是傑志、東方、理文？分分鐘隨時失分。」

由標準流浪借至香港U23的19歲小將陳潤潼，取得職業生涯首個入球。他透露，上仗慘吞東方7蛋，球員被教練訓斥像是「度假」，故今仗更集中準備。U23主教練張健峰表示，今仗上半場跟上仗對東方同樣失3球，但在更衣室他跟麾下說：「這支球隊並非是贏冠軍，而是給他們成長，球員必須在比賽找到適合自己的踢法，下半場夠膽用球和組織，從而才有喘息空間。希望他們藉今仗建立信心，日後繼續這樣踢法。我們目標是將來在比賽初段受壓下仍能這樣做，才算成功。」

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