足球｜杜奧巴戴帽   慈善賽照當雲格剋星  拿斯尼「發福」大肚腩成焦點 (17:59)

掛靴3年的杜奧巴，今晨（14日）在慈善賽再當法籍名帥雲格的剋星。該名43歲科特迪瓦隊名宿大演帽子戲法，助馬賽明星隊主場以7：4，大勝由對方領軍的聯合國兒童基金會（UNICEF）明星隊，令對壘由雲格執教球隊的成績改寫為17戰入18球。另外，兩周前宣布退役的拿斯尼此役上陣，惟這名34歲法國前國腳的身形嚴重「發福」肥胖。成為另類焦點。
這場慈善賽星光熠熠，馬賽明星隊有巴夫斯、皮利斯、拉雲拿利等披甲；UNICEF明星隊則有艾比度、文迪達、甘比亞素、古華特、查斯古特等助陣，而前NBA的法國隊名宿柏加亦有上陣，惟兩度效力車路士的杜奧巴成為焦點人物，他在「馬明」落後1：2時挺身而出連入3球，終助球隊勝出7：4。他在職業球員年代是雲格執教球隊阿仙奴的剋星，16次對賽獨取15球，故此役賽後，便改為17戰入18球。
雲格於3年前離開阿仙奴後，曾多次表示欲繼續執教，卻始終未能如願，目前受聘於國際足協，為爭取兩年一度的世界盃努力，但在紐卡素易主後，有網民建議由已71歲的他取代布魯士成為新帥。至於2008至11年間效力阿仙奴的拿斯尼，在去年被安德列治放棄後賦閒，至上月尾終宣布退役，此役上陣的他身形肥胖，如皮球的大肚腩明顯凸出，與同為法國隊「87黃金一代」的賓施馬相形見絀，這名皇家馬德里前鋒日前協助國家隊首奪歐洲國家聯賽冠軍。
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