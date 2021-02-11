亞協盃｜理文明晨出發備戰跨區決賽 登機前排除萬難 陳曉明感恩本地體育獲重視 (15:52)

在熱帶氣旋「圓規」離港後，理文如期明晨12時45分離港，將於下周三香港時間晚上9時在烏茲別克出戰亞協盃跨區決賽，面對烏茲別克勁旅 拿薩夫，爭逐下月5日的亞協盃決賽席位。

理文在出發前兩場菁英盃，包括昨晚對標準流浪，結果都因天氣而取消，對上一次比賽已是本月2日對東方龍獅，換言之在賽前18天都沒有比賽。理文主教練陳曉明表示，昨晚最終在將軍澳足球訓練中心安排操練，並稱當時天氣及場地均理想，故對提早取消及未能維持比賽感到可惜。他透露，原定昨日進行的登機前的檢測，最終檢測公司在今日公眾假期亦特意派員在今早安排檢測，並會在下午有結果，感恩本地體育獲重視，令球隊行程得以如期出發。

理文今次行程方面，陳曉明透露，球隊將於明日清晨先到達韓國首爾，然後隨即轉機到烏茲別克首都塔什干，明日傍晚抵步，逗留在塔什干兩晚後，再乘火車前往烏茲別克城市卡爾希，預計下周日（17日）才正式到達比賽場地，在賽前料可在當地安排3課操練。

理文出發前在網上宣布20人大軍名單，沿用分組賽時註冊的3名外援及一名亞援，分別為後衛荷西安祖、中場亞哥斯達及前鋒基華尼頓，亞援席位則是翼鋒金承龍，前鋒洛迪古斯則再次落選。小將張憙延則將於月底代表港足U23出戰U23亞洲盃外圍賽。陳曉明解釋，考慮到今仗將會偏重防守，前場需要打反擊多於支點，故維持「3+1」的註冊安排，而洛迪古斯留港將有職員安排維持訓練。

理文亞協盃跨區決賽20人名單：

門將：1 高俊、28陳嘉豪、88袁皓俊

後衛：2 列斯奧、3徐宏傑、5余煒廉、14荷西安祖、21曾錦濤、29余沛康、31翁煦濤

中場：6黃皓雋、7李康廉、10亞哥斯達、13 迪高、16 顏樂楓、26黃俊皓、44中村祐人

前鋒：11鄭兆均、91基華尼頓、99金承龍

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