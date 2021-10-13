世盃外︱英軍試陣失敗僅和匈牙利 修夫基暗示錯誤換走基亞利殊 (19:55)

英格蘭今仗因勞基梳爾一次解圍舉腳過高先輸12碼，但其後由史東斯扳平，但下半場接連換人仍未爭取到更多入球，受惠於原本排I組小組次名的阿爾巴尼亞隊，主場以1球不敵波蘭隊，令榜首英軍仍保住3分優勢，最後兩輪對阿軍及聖馬力諾隊只需4分，亦足以直入明年卡塔爾舉行的決賽周。

英軍今仗在防守中場只起用迪格蘭賴斯一人，數據顯示兩名進攻中場與翼鋒企位經常重疊。修夫基最終在62分鐘收起基亞利殊，改用布卡約沙卡，但他賽後似乎為此感到懊悔：「我們想改變陣形，換人降低了對手反擊威脅，但對己隊進攻沒有幫助。」

修夫基最終在75分鐘以佐敦軒達臣代替史達寧，重置雙防中。卡尼則同一時間由譚美阿巴謙入替，是他近24場國家隊正選比賽中，僅第3次被換出，球會方面亦在今季英超未開齋，賽後說只是技術性調整：「近幾星期表現確實不太好，不過相信自己能力仍在。」英國廣播公司等多家英媒相信，修帥會待卡尼、史達寧等在球會重拾佳態後，再嘗試偏主攻戰術，驗證實際成效。

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