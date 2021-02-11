NBA｜艾榮拒打針被籃網禁訓練比賽 失1.2億主場人工 (22:34)

紐約市規定任何人進入室內體育館，需接種至少一劑新冠疫苗，但艾榮一直拒絕打針，只能出戰作客賽事，因而與球隊僵持不下。常規賽下周三開鑼，球隊終宣布禁止這名球星出戰主客賽事，直至他願意接種疫苗，又表示這是球隊經理與班主蔡崇信的決定，拒正面回應陣中主力杜蘭特與夏登有否參與決策。艾榮每場收入約38萬美元，按照球員工會與賽會的協議，球隊只會扣減其主場賽事人工，43場賽事總計達1.2億港元，艾榮至今亦未就球隊決定回應。

而洛杉磯湖人在季前賽迎戰金州勇士，「三巨頭」勒邦占士、安東尼戴維斯、韋斯特布克首度「合體」，面對缺少史堤芬居里的對手，仍以99：111敗陣，季前賽五連敗。「大帝」占士取得17分、6個籃板及4次助攻，但亦錄得6次失誤，「韋少」亦有5次失誤，占士賽後說：「我們的合作沒有問題，但要打出水準就需要時間，失敗是過程一部分，如果沒付出努力，就不值得擁有成功。」湖人明早戰畢薩克拉門托帝王，下周三在常規賽首擊再戰勇士。

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