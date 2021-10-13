世盃外︱國足不敵沙特出線陷劣勢 主帥李鐵：不想多說戰術 (18:13)

小組第3及第4的日本隊及阿曼隊昨晚相繼贏波，賽前以3分領前國足。中國隊面對榜首的沙特，原想先求穩守，但半場已落後兩球，而鋒將武磊亦有一次單刀射失。巴西裔入籍兵洛國富及阿蘭卡華路其後入替，上陣僅1分鐘便合作攻門，由洛國富半窩利笠射追近。國足於72分鐘再失1球，末段憑中場吳曦遠射追近，但洛國富補時在禁區內未傳予無人看管的阿蘭，選擇攻門被撲出界，最終以2：3告負。

洛國富賽後怒將護腕擲在地上，在訪問中說：「今天很遺憾，本來有機會能扳平，那個單刀我有失誤，要對電視機前百萬千萬的球迷道歉。」國內傳媒普遍認為他下半場表現賣力，且攻入效力國足的第一球，是表現較佳的一員，亦帶出為何他不是正選的質疑。面對相關提問，主帥李鐵說：「作客非常難踢，至於戰術問題，我在這裏不想多說。」他表示守將張琳芃再度拉傷肌肉，又稱疫情下備戰相當艱難。中國隊返國需先入境隔離兩周，但下月對阿曼隊及澳洲隊的兩輪B組比賽，仍未確定有主場之利。

另外，A組4支未開齋的西亞球隊今晨交手，最終只有黎巴嫩隊作客以3：2擊敗敘利亞隊，升上小組第3，落後次席的韓國隊3分。阿聯酋隊則在主場2：2賽和伊拉克隊。

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