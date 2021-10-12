世盃外｜日本險勝澳洲保出線希望 森保一帥位壓力稍緩 (20:45)

日本隊在世盃外亞洲區B組3戰1勝2負兼只入1球，被3戰全勝的澳洲隊及沙特阿拉伯隊拋離6分，今晚重返再次有觀眾入場的埼玉2002體育場。面對賽前破紀錄在單屆世盃外11連勝的澳洲隊，「藍武士」在這場生死戰的正選陣容，跟上仗作客僅負沙特有3個變動，收起鎌田大地、淺野拓磨及上仗回傳失誤導致失球的柴崎岳，改由停賽刑滿的伊東純也，聯同兩名川崎前鋒前中場守田英正及田中碧「擔正」；澳洲隊則有中超球隊上海海港中場阿倫穆爾領軍。

主帥森保一近期備受抨擊，被大量日本網民要求下台，賽前已傳出若今仗再次失分將被解僱，他在賽前奏國歌時被拍攝到熱淚盈眶。日本隊甫開賽即搶攻，在8分鐘已打開紀錄，利物浦球星南野拓實在左路傳中，澳洲隊左閘貝軒治解圍失誤，造就現效德乙球隊杜爾塞多夫的田中碧在右路控定後起腳，射破客軍隊長門將馬菲賴恩的十指關。

澳洲隊於40分鐘幾乎扳平，在日職球隊大阪櫻花落班的中鋒阿當泰加特，與隊友撞牆配合後起腳但中柱彈出。日本隊在上半場領先1：0，表現亦顯示絕地反擊的決心，攻勢佔優連番利用兩邊側擊，伊東純也頻頻在右路突破及傳中，一眾鋒將亦積極前場逼搶，多次在澳洲隊中後場搶得皮球。

不過，於下半場65分鐘，中場守田英正鏟球被判犯規，球證一度判12碼，視像裁判（VAR）改判禁區外罰球，但仍被客軍的法蘭克福中場曉魯斯迪左腳勁射死角破網，扳平1：1。及後「藍武士」有多次入球機會，但無論伊東純也的近射，以及後備入替的淺野拓磨的攻門，均被馬菲賴恩神勇擋出。

戰至85分鐘，淺野拓磨突破越位起腳，馬菲賴恩僅撲到後中遠柱再彈中貝軒治入網，日本隊最終憑這個烏龍球，以2：1險勝澳洲隊，賽後4戰6分，保持首兩名直接晉身明年底世盃決賽的機會，賽事尚餘6輪；「袋鼠兵」今屆世盃外11戰全勝走勢則斷纜。

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