世盃外｜新星老將居功 德國率先出線 32歲梅拿拒保證長期留隊 (16:17)

德國隊此役4個入球在下半場出現，湯馬士梅拿先後於50和70分鐘，助攻夏維斯及迪姆華拿，華拿在3分鐘後再接應中場科利安華迪斯傳球建功，加上穆斯亞拿在83分鐘埋齋，令北馬其頓主場吞下4蛋，德國隊則在歐洲國家盃後上任的費歷克領軍下，錄得世盃外五連捷，繼明年世界盃主辦國卡塔爾後，成為第2支決賽周球隊。

在國際賽開齋的穆斯亞拿以18歲零277天的年齡，成為隊史入球第2年輕的球員，僅次於1910年時17歲零241天的希拿。這名拜仁慕尼黑新星今年3月才首次代表德國隊上陣，他賽前已說：「一切事情來得太快，真是不可思議，有時我需要幾分鐘來完全理解。雖然我很早就為比賽做了心理準備，這給予我穩定的心態，但始終賽前仍有點緊張，只是落場後，我又變得冷靜。」

梅拿今仗賽後被問及個人在國家隊的未來，32歲的他卻說：「為德國隊披甲是特別的，最重要是能在比賽時交出表現。任何制訂計劃的人都會發現，長期計劃很難實現。我只會專注明天。長遠來看，世界盃是我們所有的目標，希望在未來一年的時間裏，我能夠幫助拜仁和國家隊，然後才看看會否再次參戰世界盃。無論如何，費歷克上任後確為球隊帶來新的火花。」

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