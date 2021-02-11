世盃外｜巴西九連勝斷纜　尼馬：明年是我最後一屆世盃　美斯第80球助阿根廷大捷 (20:39)

尼馬無緣上場世盃外作客挫委內瑞拉隊，今仗蓄銳復出卻無驚喜，巴西隊終在這賽事首次無入球下，與哥倫比亞隊各得1分。巴西隊教練鐵迪賽後維護尼馬：「作為球隊的領袖，他表現恰如其份，指揮若定的工作做得很好。」惟尼馬賽前直言：「我想2022年會是我最後一次參加世界盃。我不知道我是否還有精神力量去應付更多比賽。」這名29歲的巴黎聖日耳門（PSG）前鋒又表示，定會爭取以最佳狀態出戰明年世界盃、為巴西爭勝及圓兒時最大夢想。他曾協助巴西隊獲得2014年世盃殿軍，2018年世盃則在8強不敵比利時隊出局。

阿根廷隊迎戰由蘇亞雷斯掛帥的烏拉圭隊一役，主隊隊長美斯於38分鐘取得無心插柳入球，當時他直線傳球予隊友，豈料連同敵軍門將在內眾人大漏，皮球最終溜入網窩，亦是這34歲PSG球星個人的第80個國際賽入球，加上友迪保羅及拿達路馬天尼斯其後亦建功，以3：0大勝有卡雲尼下半場才上陣的烏軍。烏軍賽後與厄瓜多爾隊同得16分排第4和3位，哥倫比亞隊以15分名列第5。

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