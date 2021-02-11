港超｜今季港超球衣新增臂章　聯賽下周六開戰　CEO：下季再研復辦銀牌 (19:27)

港超踏入第8季，香港足球總會今午（11日）舉行新聞發布會，宣布未來3季繼續由中銀集團人壽保險冠名贊助及即場簽約，8支球隊代表獲邀出席。聯賽將維持上季形式踢三循環，將於本月23日開鑼，第三循環分「爭標組」及「挑戰組」，最後一輪聯賽將於明年5月28日及29日舉行。

對於歷史悠久的高級組銀牌，將連續兩季停辦，足總行政總裁譚秋朗表示，這個決定是在早前港超會議決定下來，「受疫情影響需要控制比賽數目，足總盃是仍然會有。（下季會否復辦銀牌？）我們會再研究一下，今年我們推行很多新元素，希望先行返個動態。」他續道，今季目標希望提高港超吸引力，「提高入座率，加強凝聚力，讓全港都支持港超。（推廣）活動我們現在構思中，之後會有詳情。」

揭幕戰由衛冕的傑志大戰宿敵東方龍獅。傑志主教練金東進表示，「藍鳥」在前帥朱志光帶領下成為過去兩季港超盟主，他會努力爭取延續這個成就，並期望球隊可踢出比上季更好的表現。

東方在季初菁英盃表現不俗，成至今唯一不敗之師，主帥盧比度則僅稱球隊陣容變動大和風格有轉變，否認人腳更強，又指除了傑東之爭，亦不能忽視理文及冠忠南區。新軍香港U23主教練張健峰承認，球隊實力在港超屬下游水平，期望先給球員摸索位置，在季尾可挑戰到再高水平的球隊，以打入前6名為目標。

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