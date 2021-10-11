歐國聯︱麥巴比助法國爭議反勝奪標　西班牙呼冤　球壇籲修改越位例 (18:18)

西、法兩軍今仗半場互交白卷，易邊後分別有奧耶沙巴爾及賓施馬入球，到最後20分鐘繼續仍未分高下，直至80分鐘，法國隊翼衛迪奧靴南迪斯直傳予麥巴比射入，經視像裁判（VAR）審視後，與英籍主球證安東尼泰萊認為，儘管麥巴比在傳球一刻處越位位置，但西班牙中堅艾利加西亞其間曾主動用球，因此入球有效。法軍最終憑此入球，連續兩場反勝下奪標。

假如加西亞在最後入球中，未能觸碰到皮球，麥巴比便會因越位入球無效。加西亞賽後說：「我該怎樣做呢？走開讓皮球溜過嗎？」西班牙隊長布斯基斯亦炮轟球證對球例詮釋不合理：「加西亞要出腳，是因為麥巴比本身已在越位位置。」中場奧耶沙巴爾直言「寫這條球例的人肯定沒踢過波」。另一後衛艾斯派古達則指，加西亞對皮球運行速度及方向影響輕微，本身位置亦不在傳球路線，難達到「用球」的定義，也抱怨球證不看重播就下決定。

西、法與賽事主辦國意大利的傳媒，引述當地球證的意見時有意見分歧，但均指現有判決縱合乎球例，也違反足球競技的原意。在一片修改球例的呼聲中，英格蘭名宿連尼加稱：「球證要為球例作決定時，永遠都是個壞主意。」

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Clear offside, the ball didn't even deflect as much. Probably caught Garcia's studs a little.

And what is he supposed to do? Let mbappe go?



Clear robbery, Thoughts?#spain #france #NationsLeagueFinal pic.twitter.com/uxAF8gxJ3p— Arshil Haque (@ArshilHaque) October 10, 2021