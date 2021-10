歐國聯︱麥巴比助法國爭議反勝奪標　西班牙呼冤　球壇籲修改越位例 (18:18)

西、法兩軍今仗半場互交白卷,易邊後分別有奧耶沙巴爾及賓施馬入球,到最後20分鐘繼續仍未分高下,直至80分鐘,法國隊翼衛迪奧靴南迪斯直傳予麥巴比射入,經視像裁判(VAR)審視後,與英籍主球證安東尼泰萊認為,儘管麥巴比在傳球一刻處越位位置,但西班牙中堅艾利加西亞其間曾主動用球,因此入球有效。法軍最終憑此入球,連續兩場反勝下奪標。

假如加西亞在最後入球中,未能觸碰到皮球,麥巴比便會因越位入球無效。加西亞賽後說:「我該怎樣做呢?走開讓皮球溜過嗎?」西班牙隊長布斯基斯亦炮轟球證對球例詮釋不合理:「加西亞要出腳,是因為麥巴比本身已在越位位置。」中場奧耶沙巴爾直言「寫這條球例的人肯定沒踢過波」。另一後衛艾斯派古達則指,加西亞對皮球運行速度及方向影響輕微,本身位置亦不在傳球路線,難達到「用球」的定義,也抱怨球證不看重播就下決定。

西、法與賽事主辦國意大利的傳媒,引述當地球證的意見時有意見分歧,但均指現有判決縱合乎球例,也違反足球競技的原意。在一片修改球例的呼聲中,英格蘭名宿連尼加稱:「球證要為球例作決定時,永遠都是個壞主意。」

Clear offside, the ball didn't even deflect as much. Probably caught Garcia's studs a little. And what is he supposed to do? Let mbappe go? Clear robbery, Thoughts? #spain #france #NationsLeagueFinal pic.twitter.com/uxAF8gxJ3p — Arshil Haque (@ArshilHaque) October 10, 2021

New offside law incoming to replace absurd newish offside law. The lawmakers of our game really have over complicated things in recent years, both with offside and handball. Referees deciding on the laws of the game rather than just officiating was always a bad idea.