歐國聯｜高圖爾斯斥歐洲足協唯利是圖　密集「金錢遊戲」增球員受傷風險 (17:38)

自歐洲足協於2018年推出歐國聯後，球壇便有聲音質疑賽程頻密下增加球員負擔，而今季面世的歐洲協會聯賽（歐協聯）亦被剝奪球員休息時間。失落歐國聯季軍的高圖爾斯，昨仗不敵意軍後說：「我們必須承認這是金錢遊戲，對歐洲足協來說這意味增加額外的收入。你可以看到比利時隊和意大利隊要輪換，這證明我們踢了太多比賽。」高圖爾斯又不忘為同業發聲，「球員不是機械人，歐洲足協今年還增加了新賽事（歐協聯），但從來沒有人關心球員。現在你每年都聽到歐國盃和世界盃，我們什麼時候可以休息？從來沒有」。高圖爾斯又指在頻密賽程下，部分球員在季後僅休息3周便需出戰國際賽，復原時間不足增加受傷風險。

另外，曾執教意大利隊的沙基昨在米蘭出席活動時受訪，席間除談及領軍出戰1994年世界盃的經歷外，又讚揚現任主帥文仙尼是球隊最佳人選，「意大利球壇缺少本土球員，這令我非常擔心。但文仙尼仍能挑選最佳的球員，執教成績亦相當出色」。

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