歐國聯｜意大利季軍戰2:1勝比利時 盧卡古夏薩特賽前肌肉過勞退隊 (23:09)

盧卡古和夏薩特避戰外，比利時隊此役也有中場奇雲迪布尼先列後備，令攻擊陣線改為巴舒亞伊、沙利麥卡斯及雲拿根；意大利隊則有基亞連尼、佐真奴和恩斯治尼未列正選，改由拉斯柏度尼掛帥，但表現活躍的是其前線拍檔費達歷高基艾沙，開賽僅兩分鐘的射門若非被敵衛及時封阻，意軍準已領前。18分鐘，意軍另一前鋒杜文尼高貝拉迪右路施射，被比利時隊門將泰拔高圖爾斯拍出。22分鐘，比利時隊的沙利麥卡斯第一時間射門中楣彈出，基艾沙完半場前半刀單射門又被高圖爾斯用腳擋出。

下半場接戰僅1分鐘，意軍一次角球攻勢後，由中場尼高路巴列拿怒射破網。64分鐘，基艾沙博得12碼，貝拉迪操刀得手成2：0；意軍緊接先後調入摩斯堅恩及佐真奴。86分鐘，後備上陣的迪布尼助攻基迪拿尼射穿意軍門將基安盧基當拿隆馬的「大細龍門」，但意軍終仍以2：1勝出奪得季軍。

比軍教練馬天尼斯賽前透露：「盧卡古及夏薩特出現不同部位的肌肉過勞，我們隊內並無處理兩人情况的相關設備，他們未能以最佳狀態對陣意大利隊，故此已退隊和返回比利時。」馬天尼斯又稱決定全以考慮兩人的狀况為先，「每個決定都與他們效力的球會溝通及達成協議，我不知道他們需多久才能復元」。

在這國際賽檔期前，盧卡古在車路士表現下滑，與皇家馬德里翼鋒夏薩特不約而同，連續5次上陣「食白果」和零助攻，夏薩特在上場歐國聯4強反負法國隊中，亦早在74分鐘便被調離場。

意大利隊方面，主帥文仙尼賽前認為愛將中場佐真奴應奪金球獎，「他協助車路士奪得歐聯冠軍，又是意大利隊在歐國盃封王的功臣，他完全值得獲得金球獎，否則會是一件很奇怪的事情」。

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