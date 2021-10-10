英超｜艾殊利突傳收購打比郡 紐卡素新班主稱訓練場糟糕 將注資改善 (21:11)

艾殊利入主紐卡素14年，近年受「喜鵲」球迷唾棄，日前終將球會以3.05億鎊（約32.3億港元）售予PIF，隨即又傳出他有興趣收購打比郡。據《鏡報》分析，艾殊利相中打比郡的主因，是可為他那被指是英國第一大體育零售商Sports Direct（SD）維持一個公共平台，而且SD總部位於打比郡夏布魯克（Shirebrook），距離打比郡主場只有30英里。由英格蘭隊前隊長朗尼執教的打比郡，早前因財政問題被接管，在英冠已被扣12分，現以11戰得2分包尾，落後安全區域尾四的侯城7分，護級形勢並不樂觀。

此外，紐卡素新班主之一的施達維莉（Amanda Staveley）向《太陽報》透露將大展拳腳，首要是改善訓練場地，「訓練中心真的很糟糕，需大量投資改善。如果它們不理想，休想優秀的球員會前來。我們也會要求投資聖占士公園球場。它需要得到更多的愛」。近日與紐卡素扯上關係的球星有前鋒恩莫比尼、莫路伊卡迪、翼鋒菲臘比古天奴及後衛高列巴尼等，領隊布魯士盛傳本周內會被革職，使他在下周日英超迎戰熱刺時，或失去第1000次執教生涯領軍的機會，並同時傳出其副手格拉美鍾斯（Graeme Jones）將暫代領軍。

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