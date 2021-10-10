菁英盃｜香港U23風暴過後吞東方7蛋 教練張健峰盼小將成長上一課 (19:11)

「獅子山」令昨日理文對晉峰的菁英盃需要擇日補賽，今日兩場菁英盃則如期舉行。香港U23在上周二的菁英盃打和晉峰，組軍首仗即成功取分，但今仗面對衛冕菁英盃的勁旅東方，即被對手大開殺戒，曾效力元朗的巴西籍外援艾華頓重返昔日「主場」，於6及37分鐘以招牌式右路內切左腳施射，迅即梅開二度，加上孫銘謙接應角球頭槌破網，上半場領先3球。

東方換邊後繼續強攻，由17歲小將馬希偉攻入職業生涯首球，加上馬高斯、米基爾及王力威各建一功，終大勝7：0，賽後3勝1和續不敗排榜首；女球證羅碧芝今季首次以主球證執法港超賽事。

東方主帥盧比度表示，若要勝出賽事及尊重對手，必須付出100%。今仗兩名小將孫銘謙及馬希偉都有入球，23歲中場茹子楠在邊路突破亦十分活躍，表現明顯較香港U23的青年球員出色。被問到外援在陣是否令小將進步更快，盧比度認為這可協助及推動小將循正確方向成長，「你可犯錯，也可透過看外援隊友如何比賽而得益」。21歲港腳孫銘謙未有入選港足U23最新集訓名單，他解釋東方前場仍有傷兵，孫銘謙當下是恆常正選，對球隊很重要，又稱百分百支援港隊，亦已放行4名球員參與集訓。

贊助香港U23的香港足球總會副主席霍啟山，繼上場後再入場觀戰，賽前及賽後都走入後備席及球場鼓勵主教練張健峰及一眾球員。張健峰透露，過去兩天因天氣問題，今仗兩隊都不能落球場操練，但備戰心態跟對手有明顯分野。雖被大炒7球，但他認為東方給他和球員上重要一課，對球員成長是好事，「面對港超高水平的爭標分子，比數是大了點，但不意外。輸7球會令他們成長，知道若心態未準備好，這賽果不出奇。職業足球是殘酷的，他們需要接受和成長」。他透露，球隊將再有兩名跟操的小將加盟。

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