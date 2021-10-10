世盃外｜英格蘭炒安道爾平不敗紀錄 修夫基點名讚揚科頓「交足貨」 (15:36)

英格蘭隊因應周三主場對匈牙利隊的後顧，面對世界排名156位的安道爾隊，收起隊長哈利卡尼、史達寧及迪格蘭賴斯等主力，由閘衛捷比亞擔任隊長，於17分鐘由查頓辛祖傳予芝維爾先開紀錄，布卡約沙卡其後再下一城，為英軍半場領先2：0。「三獅」換邊後由譚美艾巴謙拉開比數，獲補選的禾特普斯主射12碼被撲出後補射得手，加上門將森莊士東大力將皮球擲向前場的基亞利殊，後者再推入禁區起腳埋齋，終大勝5：0，除了是今年第12場零失球，在法定時間連續17場不敗（14勝3和），亦是英軍自1990年5月以來（1988年9月至1990年5月同樣17場不敗）最長不敗走勢，上次落敗是去年11月歐洲國家聯賽作客0：2不敵比利時隊。

英軍賽後7戰19分居首，尚餘3場外圍賽，只要未來兩仗對匈牙利隊及阿爾巴尼亞隊多取4分，便可篤定出線進軍明年底的卡塔爾世界盃決賽周。而阿爾巴尼亞隊作客1：0挫匈牙利後，壓過同日以5球大勝聖馬力諾隊的波蘭隊，升上次席，但落後英軍4分。

今仗多名英軍副選均交出表現，除了芝維爾及基亞利殊攻入在國家隊首個入球，效力英冠球隊西布朗的門將森莊士東意外地助攻，是自2017年10月的比高域後，再次在世盃外歐洲區交出助攻的門將；季初在曼聯表現沉寂的查頓辛祖，是役上陣72分鐘亦貢獻兩次助攻。

領隊修夫基賽後讚揚多名副選表現，亦點名稱讚剛入選金童獎、是役亦交出助攻的菲爾科頓，稱這名21歲小將在中場任何位置都可交出表現。

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