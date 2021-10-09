英超｜沙特財團入主紐卡素 英媒稱19隊憂損聯賽形象 下周緊急開會 (20:47)

PIF前天因應解決侵權糾紛，隨即完成收購紐卡素，據報涉及3.05億鎊（約32.3億港元）。前班主艾殊利下台，數千「喜鵲」球迷上街慶祝，但沙特人權關注組ALQST批評賽會金錢掛帥，《衛報》亦報道其他英超球會本周開會，將討論事件會否影響英超形象，亦會要求賽會解釋交易過程。英國廣播公司（BBC）則稱，外交部曾與賽會討論這次交易，當要求當局披露會議議程時，卻只獲得去年兩次會議的文件，亦拒絕提供與會人士及完整會議紀錄。BBC亦稱，今年3月收到外交部信件，提及當局承認披露相關資訊，會影響兩國關係。

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紐卡素一躍成為英超豪門，據報隨即計劃改組球隊，最新目標是巴黎聖日耳門射手伊卡迪。薩克達教練方辛卡亦成為新帥人選之一，勢令現任主帥布魯士飯碗不保。

另外，英超另一豪門曼聯昨有拉舒福特獲曼徹斯特大學頒發榮譽博士學位，以23歲之齡成為該校最年輕一人，前領隊費格遜亦有到賀。

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