網球｜美網奪冠後首仗即輸 18歲拉度簡露認需磨練 新教練人選曾教李娜 (19:16)

拉度簡露上月爆冷以外圍賽球手身分，贏得美網女單冠軍，世界排名躍升至22位，今在次圈遇上排名100位的白俄羅斯球手莎絲洛域，以直落兩盤2：6、4：6敗陣出局。成為大滿貫冠軍後首擊失利，但她未有失望，「我只是18歲，會努力讓自己放鬆，亦欠缺晚上比賽的經驗，能夠從中學習，反而令我覺得慶幸」。她原寄望可於32強對戰偶像兼前一姐夏納，但最終提早返英繼續訓練，據報聘請新教練一事則有進展，人選料是阿根廷籍的Carlos Rodriguez，對方曾教出19歲首奪大滿貫的軒蓮，以及同樣已掛拍的中國名將李娜。

拉度簡露的美網決賽對手莉拉費蘭迪絲，則以直落兩盤6：2、6：3輕取法籍球手歌妮，躋身32強。中華台北隊名將謝淑薇首圈過關後，以盤數0：3、0：6慘負奧斯達賓高，女單64強止步，但伙梅頓絲躋身女雙16強。

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