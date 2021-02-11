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金球獎｜美斯勢投隊友尼馬麥巴比 披露落戶PSG全因同聲同氣 (16:13)

主辦金球獎的《法國足球》雜誌今晨（9日）公布30強名單，得獎熱門之一的阿根廷隊球星美斯，亦自加盟巴黎聖日耳門（PSG）後首次接受訪問，剖白轉會決定來得非常倉促，因此做生不如做熟，訪問中亦大談一眾金球獎競爭對手。

美斯稱8月初回前球會巴塞隆拿報到時，一直以為會留隊，最終因球隊財政問題臨急找球會，與近月歐陸傳媒報道的相近。他說：「我開始擔憂如何重新振作，很幸運收到數間球會接洽，當中包括PSG。我必須說雖然其他球會也有提出聘約，但PSG的願景、職球員的水平，令談判變得容易，很快就完成。」今夏一度有傳曼城出動主帥哥迪奧拿打動美斯，但美斯認為在PSG亦有多名好友並肩，「很多隊友都能說西班牙文，可以很快安定下來」，他又說：「尼馬、迪馬利亞與里安度柏利迪斯經常問我何時加盟PSG，但他們都只當是玩笑，一直以為我會留在巴塞，所以認真答轉會時，他們也感到意外。」

美斯正與阿根廷隊備戰對烏拉圭隊的世界盃南美洲區外圍賽，3個月前首次領軍取得美洲盃冠軍，加上西甲神射手名銜，令他成為金球獎熱門。以國家隊隊長身分手執投票權的美斯似乎已有心水，儘管未透露投票排序，「在我的球隊，有兩個人值得有最少一票，就是尼馬與基利安麥巴比。個別球員如羅拔利雲度夫斯基、賓施馬，上季表現也相當好」。不過，外間普遍認為，美斯如要破紀錄七奪金球獎，最大阻力是今夏連奪歐聯及歐洲國家盃的車路士意籍中場佐真奴。

去季入球上雙的曼城中場根度簡、PSG翼衛阿舒拉夫等名落孫山，應屆法甲冠軍里爾、德甲亞軍RB萊比錫、意甲季軍阿特蘭大亦意外地沒有球員入圍；各項得獎者將於11月29日公布。

金球獎30強名單

 

英超

曼城：奇雲迪布尼、魯賓戴亞斯、馬列斯、史達寧、菲爾科頓

車路士：佐真奴、尼高路簡迪、美臣蒙特、艾斯派古達、盧卡古

曼聯：般奴費南迪斯、基斯坦奴朗拿度

利物浦：穆罕默德沙拿

熱刺：哈利卡尼

法甲

PSG：美斯、尼馬、基利安麥巴比、基安盧基當拿隆馬

西甲

皇家馬德里：賓施馬、莫迪歷

馬德里體育會：蘇亞雷斯

巴塞隆拿：柏迪

維拉利爾：謝拉特摩蘭奴

意甲

國際米蘭：尼高路巴列拿、拿達路馬天尼斯

AC米蘭：卡積亞

祖雲達斯：邦路斯、基亞連尼

德甲

拜仁慕尼黑：羅拔利雲度夫斯基

多蒙特：艾寧夏蘭特

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