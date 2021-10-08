英超︱C朗重返曼聯即當選英超9月最佳 阿迪達膺上月最佳教練 (22:08)

36歲的C朗於今夏轉會窗尾聲重返曼聯後，首仗即梅開二度，助「紅魔」主場4：1大勝紐卡素，加上作客韋斯咸再攻入一球，在9月3場聯賽入3球，力壓穆罕默德沙拿、祖奧簡斯路及魯迪格，榮獲英超9月最佳球員，C朗亦追平舊拍檔朗尼的曼聯隊史紀錄，第5次贏得英超每月最佳球員。他之前分別在2006年11及12月、2008年1及3月獲此殊榮。C朗在社交網發表得獎感言：「在擁有眾多出色球員的英超聯賽中，很自豪獲選為每月最佳球員，亦要感謝曼聯的隊友，讓我們繼續努力及爭取更好結果。

英超9月最佳領隊方面，阿仙奴領隊阿迪達則力壓哥迪奧拿、高普、樸達及甸史密夫當選。「兵工廠」開季欠佳3戰全敗，但在轉會窗尾聲接連增兵，簽入門將蘭斯達爾及日籍後衛富安健洋後，聯賽成績在9月反彈取得3連勝，包括在北倫敦打吡以3：1擊敗死敵熱刺，重獲球迷信任。球會官網發布阿迪達與一眾教練團成員合照領獎的相片，他說：「我認為這代表球隊在困難時期的努力和奮鬥，背後團隊也有功勞。球隊目前處於一個非常好的位置，現在關鍵在於保持團結，讓球員感受到重視。」

其他報道：英超︱沙特財團32億入主紐卡素成新晉豪門 領隊布魯士認帥位難保

其他報道：世盃外︱日本負沙特 首3仗吞第2敗晉級響警號 主帥森保一下台呼聲再增