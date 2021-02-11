NBA︱18名前NBA球員涉以保健計劃騙財被捕 「防守專家」東尼阿倫榜上有名 (20:52)

美國聯邦調查局（FBI）委託的律師Audrey Strauss昨召開記者會，公布當地警方拘捕了18名前NBA球員，並公開涉案人士透過在NBA為球員設立的健康及福利計劃中虛報開支，從而在當中騙取金錢，18人藉此合共騙取了約400萬美元。名單中雖沒有星級球員，但大部分均為球迷耳熟能詳的工兵，包括3次入選NBA年度防守一隊的「防守專家」東尼阿倫及其前隊友格連戴維斯。此外，在2009及2010年隨湖人奪冠的控衛沙朗布朗，以及名將馬貝利的表弟、NBA著名「浪人」泰菲亞亦榜上有名。

涉案18人名單︰

東尼阿倫（Tony Allen）、格連戴維斯（Glen Davis）、沙朗布朗（Shannon Brown）、泰菲亞（Sebastian Telfair）、CJ屈臣（CJ Watson）、胡頓（Tony Wroten）、韋拜林（Will Bynum）、邁爾斯（Darius Miles）、泰隆斯威廉斯（Terrence Williams）、阿倫安達臣（Alan Anderson）、艾利（Melvin Ely）、羅伯斯（Christopher Douglas-Roberts）、安東胡禮（Antoine Wright）、羅賓柏德遜（Ruben Patterson）、蒙恩（Jamario Moon）、佳格史密夫（Gregory Smith）、艾迪羅賓遜（Eddie Robinson）、柏拉斯奧（Milt Palacio）

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