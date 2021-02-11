世盃外︱日本負沙特 首3仗吞第2敗晉級響警號 主帥森保一下台呼聲再增 (19:58)

日本隊在世盃外亞洲區B組，首仗爆冷一球負阿曼隊後，出線形勢已有暗湧，今仗作客面對西亞勁旅沙特阿拉伯隊不容再失，縱西甲兵久保建英因傷缺陣，正選仍有利物浦鋒將南野拓實為首的7名旅歐兵，上半場中鋒大迫勇也錯失兩次入球機會後互無紀錄，戰至71分鐘，效力西乙球隊雷加利斯的柴崎岳，在中場一次致命回傳失誤鑄成大錯，被主隊鋒將艾比拉簡截得後單刀破網，藉這失球負0：1。

「藍武士」在第3圈首3仗1勝2負僅入1球，落後3戰全勝的沙特及澳洲隊多達6分，爭小組頭兩名直接晉級形勢嚴峻，餘下7場或要全勝才有望後來居上。日本球迷賽後紛紛在Twitter要求主帥森保一離任，「#森保解任」隨即成為熱門標籤。森保一賽後僅稱「球員已經很努力」，日本足總會長田嶋幸三則護航，稱現時只踢了3仗，希望全體國民在餘下7場繼續支持，「如果我們下場擊敗澳洲隊，這組便會形成混戰，我們要堅定信念不能放棄。」日本隊將於下周二重返主場惡鬥澳洲隊，上演生死戰。

此外，隊長吉田麻也賽後受訪時，疑被主隊觀眾做歧視手勢挑釁後，一度上前爭執。他直言這些球迷行徑不能接受，「日本球迷勝出賽事時也不會這樣，對此我感到非常遺憾」。他又相信球隊會重新振作：「現在我們的情况不太好，但每個人都會犯錯，我們要從錯誤中想辦法，彌補兩場失利。還有7場比賽，我們會逐場爭勝。」

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