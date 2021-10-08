渣馬︱參賽者需賽前病毒檢測 預約領選手包 不設賽日行李寄存 (14:53)

香港渣馬將於本月24日舉行，上月完成跑手報名程序，之前已公布今次比賽會首次使用流水式起步，參賽者在領取選手包當日，亦要提交兩劑新冠疫苗接種證明，今日主要交代檢測及登記安排。田總主席關祺呼籲選手配合，按登記時間準時到達，避免擠塞。

賽會指每半小時可最多檢測1000人，即使有人確診，亦不影響同時段檢測的其他跑手。完成檢測後，參賽者將要戴上手帶識別，直至完賽才能除下。跑手在比賽日要經過起點拱門才能除下口罩，而在維園終點離開暖身區前就要重新佩戴。

另一方面，比賽當日在九龍的起點將不設行李寄存服務，參加者需在賽前3日，在維園將更換衣服等寄存，也就意味跑手或要攜帶住身份證等個人物品比賽。政府方面將在賽前數日交代改道封路等交通安排。

香港渣馬今屆冠軍獎金為1.5萬美元（約11.6萬港元），總獎金則為7.3萬美元，均較近屆少。田總行政總監伍于豪稱由於入境檢疫問題，今年全馬賽事未能安排海外特邀跑手獻技。田總早前亦計劃冬季舉行另一場香港渣馬，賽事籌委會主席高威林稱安排細節仍需與政府商討，亦要看維園場地租用檔期，「期望在明年年宵市場前舉行到，好多人都在看我們今次能否以此安排成功辦賽」。他補充假如參賽人數回復至一定水平，10公里將搬回港島東區走廊起步，避免賽道擠擁。

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