港足｜足總將向新帥人選開聘約 或下月底到埗 CEO稱將協助解決花花風波 (20:49)

港足主教練麥柏倫於6月帶隊完成世界盃外圍賽後約滿離隊，足總主席貝鈞奇曾表示，由於港足下次賽事為明年初，港足主教練續約一事非當務之急，有傳麥柏倫被通知留隊將要重新申請職位，對方認為是「笑話」及不受尊重，未有再應徵。

至於今季於港乙作賽的老牌球會花花，最近因會籍問題而被足總暫停所有比賽兩周，球圈有傳「有人強搶花花會籍」。花花執委會昨日發聲明，下款為花花會長譚偉棠，他反指有人未經球會同意，借花花之名向「霍英東體育基金」或相關團體申請資助，簽訂合約及已收取6位數的首期贊助費支票，已於上月中向足總報告。

譚秋朗表示，花花事件較複雜，屬球會內部管理糾紛，透露上月20日已去信雙方要求澄清，並要求上周一（9月27日）前回覆，但未獲正面回覆。他稱足總一直跟進此事，在近兩次董事會都有討論。他說，希望在未來數天內約見雙方當事人分別單對單會面，期望了解清楚後盡快作出解決方案，讓球隊「波照踢」。

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