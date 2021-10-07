歐國聯｜馬天尼斯避談巴塞 專注比利時長遠發展 認無冕一哥背負壓力 (21:55)

比利時vs.法國 周五凌晨02：45 開電視77台、有線601/661台直播

48歲的馬天尼斯自2016年起上任比利時隊主帥，兩年後領軍坐上世界一哥之位，但在明年世界盃決賽周上演前夕，突傳出他將回鄉接手巴塞隆拿。巴塞會長拿樸達上周表示，球會續信任現任主帥朗奴高文，令換帥傳聞暫時平息。馬天尼斯昨接受網站Goal.com訪問時，亦表示只著眼於比利時隊的表現，「在球圈，只要稍為想得太多，成績就會下滑。為比利時隊爭取成績，建立可長遠發展的陣容，才是我現時的任務」。

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坐擁盧卡古、奇雲迪布尼等球星的比利時隊，於2018年俄羅斯世界盃摘季，但近年從未在國際大賽登頂。馬天尼斯承認球隊飽受壓力，「我想每支國家隊若遇同樣情况，都會背負心理障礙，但我相信這一代的能力」。

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