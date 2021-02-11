NBA｜安東尼首披湖人戰衣亮相季前賽 艾榮拒打疫苗獲杜蘭特CP3力撐（附精華） (19:25)

湖人上季於季後賽首圈被太陽淘汰而未能衛冕，今在季前賽相遇，湖人球星勒邦占士及韋斯特布克續避戰，安東尼則迎來加盟後首戰，以正選大前鋒姿態伙拍「一眉」安東尼戴維斯等擔正寓賽於操，上陣17分鐘攻入8分。賽後主帥禾高說：「他的能力及經驗毋庸置疑，在場上有能力找到好的對抗來得分，且未來球權主要落在占士及韋斯特布克手上，屆時他在場上將有更大的空間發揮。」惟湖人亦接到壞消息，同樣今夏加盟的36歲「防守專家」艾里沙，因右足踝傷患須施手術，料將養傷至少1個月，由於新球季於在本月20日展開，預計他將缺席季初逾20場常規賽。

另外，布魯克林籃網球星艾榮因拒打疫苗，未能在禁止未打疫苗者比賽的州分上陣，包括其球隊所在的紐約市，令他不能在主場上陣。籃網另一球星杜蘭特予以支持，稱對方是球隊的一分子，不會因此事而受影響，有信心今季可一起爭標。身為前球員工會主席的太陽球星「CP3」基斯保羅，亦開腔支持對方，認為每人的情况都不同，作出任何決定（打疫苗與否）都是困難的，外界應予以尊重。

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