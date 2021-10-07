歐國聯｜文仙尼棄穩守突擊 斷送37戰不敗走勢 堅稱世盃前夕輸得及時 (18:18)

意大利隊今仗有射手恩莫比尼因傷缺陣，前線起用恩斯治尼掛帥，但這名效力拿玻里的30歲射手表現平平，全場兩次射門僅1次命中目標，與其餘前鋒貝拿迪斯治及費達歷高基艾沙未能擦出火花。意軍是役更有後衛邦路斯侵犯布斯基斯被逐，令球隊首次在國際賽主場不敵西班牙隊。

文仙尼承認對手發揮更佳，「與西班牙隊交手本來已非常困難，而且我們還要10人應戰。我沒有看到邦路斯領紅前與對手爭持的經過，但他的第1張黃牌若更小心便可以避免」。效力巴黎聖日耳門的意軍門將當拿隆馬，是役重返舊東家AC米蘭主場把關，卻遭部分同鄉球迷柴台，文仙尼批評「這不應出現在國際賽」。

意大利隊雖無緣改寫國際賽不敗世界紀錄，但今夏領軍勇奪歐洲國家盃的文仙尼，卻認為仍有可取之處，「敗陣給予我們更多力量，10人應戰後我們未有失守，反而取得入球，這證明球隊有力在逆境中與對手周旋」。文仙尼又說：「敗陣遲早都會發生，現在失利總比在歐洲國家盃或世界盃決賽周失敗好，球隊將以更強姿態回歸。」隊長基亞連尼明年卡塔爾世盃勢領軍出征，他亦認為隊友可從失敗中學習，「敗陣當然令人失望，但這是每支球隊必須經歷的階段」。

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