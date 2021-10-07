港足｜教練協會成立 待批社團註冊 爭取同業支持換足總認可 (17:10)

HKFCA今年8月底舉行臨時大會，從足總註冊教練中選出7名臨時委員，由蔡業煇擔任主席，早前舉行第一次委員會會議，已定出其餘6名臨時委員職位，分別為秘書古嘉揚、司庫冼家裕、外務副主席陳曉明、內務副主席歐陽君毅、福利統籌沈皓暉、傳媒及公關陳思駿。

主席蔡業煇是足總五人足球教練，他表示上年度於香港足球總會註冊教練約有1300多人，曾在足總參與教練課程的更近萬人，反映足球教練行業於香港社會非小眾，有需要加強凝聚同業及提高教練專業認受性。他補充，HKFCA仍未為註冊團體，故臨時委員會今年度首要工作是盡快完成社團註冊及正式招收會員，為明年季尾舉行首個會員大會做準備，對象盼惠及香港各層面的足球教練，只需是足總D級牌照或以上教練已可申請成為會員。

沈皓暉表示，已準備好註冊社團文件，預計審批需時一個月至半年，並考慮透過教練保險優惠、租借小型燈等足球課程物資服務等，以吸引同業入會。冼家裕補充，目前協會開支暫由多名發起人及7名臨時委員支付。

上次臨時大會有80多人報名有意做會員，蔡業煇期望透過成為教練與足總之間橋樑，當認受性提升時，有信心最終招收會員數字可多於當日。他透露，成立協會前有跟足總主席、行政總裁及董事陳志康等高層溝通，強調成立目的非對抗性，旨在成為橋樑凝聚教練，對方回應亦正面。

本身是港超球隊理文主教練的陳曉明稱，受工作時間等因素影響，本地足球教練對入會大多仍待觀望態度，故HKFCA首要任務將是提高協會的認受性，「只要會員夠多，足總也不得不認可機構的認受性」。

其他報道：西甲︱巴塞公布總債務121億 CEO稱技術上破產

其他報道：盧卡古鬥法誓破無冕宿命 歐國聯領銜鬥比軍 麥巴比認被上馬傳聞分心