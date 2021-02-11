西甲︱巴塞公布總債務121億 CEO稱技術上破產 (01:25)

與多家近日公布業績的歐洲球會一樣，巴塞上季收入受疫情重創，大跌逾25%至6.3億歐元。儘管上季全體球員減薪，支出卻突破11.4億歐元，連同轉會收益仍要虧蝕4.81億歐元（約43.2億港元），Reverter稱新董事局近月再融資，才令球會可繼續運作：「我們接手時，球會資產淨值是負數，沒有現金流，是技術上破產。」他譴責以巴杜姆為首的前任管理層收購球員全不考慮能否負擔，更肥上瘦下，球員合約「呈倒金字塔情况，年長的球員合約更長，年輕球員只得1年約，令我們（球員交易）談判很艱難」。

Reverter更點名以外借回馬德里體育會的基沙文為例，「令球會要額外舉債8500萬歐元」。他續指今夏放走當家球星美斯，「是不可能等到8月尾才知能否符合財政條例留下他」，但堅稱新星安素法迪、柏迪等可續約，對球隊重建有信心。巴塞核數部門指仍要覆核數字真偽，稱已有證據顯示，前任管理層在去年「巴塞門」事件中，曾向記者、中介公司等付費維穩。會方早前已傳召巴杜姆等作調查。

其他報道：英超︱格拉沙家族傳出售8%曼聯股份 利物浦新星哈維艾利洛踩單車復康

其他報道：施政報告｜港風帆隊獲保證專用訓練場 總教練陳敬然喜見多代努力換成果