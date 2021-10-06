歐國聯｜安歷基征意未忘歐國盃教訓 文仙尼冀小將把握機會成長 (22:37)

安歷基在今夏歐國盃被批評戰術保守，4強面對意軍時前線攻門欠準，抽走正中鋒的決定也被指埋下出局伏線。周四凌晨作客意大利隊前，安歷基稱不會因失利而懼怕對手，「懼怕是非常醜陋的字句，教練及球員不會懼怕對手。意大利隊的反擊非常出色，所以我們已就此制定戰術，關鍵在於球員要勇於嘗試」。安歷基又讚揚意軍主帥文仙尼用人唯才，「他非常聰明，能選用適合的球員以執行戰術，即使執教其他球隊也有好成績，這已證明他是出色的教練」。勢正選上陣的「鬥牛兵」中場布斯基斯，亦承認意軍今夏奪得歐國盃是實至名歸。

兩軍是役均缺少部分主力球員，西班牙隊有射手艾華路莫拉達因傷避戰，意軍同樣有前鋒恩莫比尼及比洛迪缺陣。文仙尼除冀改寫國際賽不敗世界紀錄至38場外，亦期望摩斯堅恩及拉斯柏度尼把握機會，「進攻的人選仍有待落實，但我已確立每個人的角色。我們有摩斯堅恩及拉斯柏度尼，但恩斯治尼也可以上陣」。不過，將在舊東家AC米蘭主場聖西路球場上陣的門將基安盧基當拿隆馬，賽前卻不獲「紅黑軍團」球迷歡迎。部分球迷在米蘭市懸掛横額，稱「聖西路球場永遠不會再歡迎他」。

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