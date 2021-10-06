港隊｜張小倫偕劉知名客串英超評述 齊稱C朗是運動員榜樣 (18:11)

在電視台的活動上，兩名港將是少數支持曼聯本月尾能夠擊敗利物浦的嘉賓。與C朗同齡的張小倫稱欣賞對方多年，「重點唔係他叻唔叻，而是他的運動精神感染到好多人。他去了曼聯，在這個年紀還征戰英超，某程度也刺激了自己，要保持這種心態面對比賽，希望不想予人食老本的感覺」。本身是美斯球迷的劉知名就表示識英雄重英雄，「希望他的努力會有回報」。他們又表示對參與節目有信心，但強調訓練及比賽仍是首要。

男子花劍隊預計明年才有比賽，空手道隊未來兩個月仍有迪拜世界賽及哈薩克舉行的亞洲賽，但劉知名稱港隊未夠人腳出戰團體賽，「希望下年香港主辦的亞洲賽，可以夾到一個團隊，男隊還差一個人」。他希望如劍隊一樣，有更多人全職參與空手道，亦提到胞妹劉慕裳東京奧運摘銅後，自己的教學班人數倍增。

張小倫與劉知名在台上亦協助宣傳世界一級方程式賽車（F1）賽事，電視台方面確認取得至明年底的轉播權，將續由陳恩能繼續評述，本周末的土耳其站亦會有香港賽車手李英健作嘉賓。陳恩能期望協助拍檔分享更多方程式賽車經驗，但擔憂下月的巴西站及墨西哥站能否在疫情下舉行。Now TV亦已購入終極格鬥冠軍賽（UFC）播映權，但就網球四大滿貫、高爾夫球四大滿貫、世界電單車錦標賽（MotoGP）等，其他原本由霍士體育持有轉播權的比賽，暫時未有消息公布。

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