港超｜聯賽10.23開鑼 傑志東方演揭幕戰 足總盃復辦（附賽程連結） (16:14)

足總今午公布今季餘下賽程，傑志於本月23日下午3時半，在旺角大球場大戰東方，第三循環的爭標組及今季由護級組改名的「挑戰組」，則由明年5月15日至29日舉行。傑志上季在港超「爭標組」最後一仗擊敗東方封王，兩隊在上月22日菁英盃今季首次碰頭，最終踢成1：1和氣收場。至於上季取消的足總盃今季復辦，8強於下月27及28日舉行，決賽於明年2月13日上演。足總亦公布8隊主場編配，新軍香港U23與晉峰共用青衣運動場，標準流浪則維持選擇斧山道運動場。

此外，理文下周四（14日）出發到烏茲別克，出戰亞協盃跨區決賽，原定當日在菁英盃對標準流浪賽事，與前一天冠忠南區對香港U23的賽事對調。理文待返港及完成隔離，在下月中才再有本地賽事賽程。

8支超聯球會主場編配

球隊 主場

傑志 旺角大球場

東方龍獅 旺角大球場

理文 將軍澳運動場

冠忠南區 香港仔運動場

標準流浪 深水埗運動場

晉峰 青衣運動場

港會 香港足球會

香港U23 青衣運動場

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