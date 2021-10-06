施政報告｜港風帆隊獲保證專用訓練場 總教練陳敬然喜見多代努力換成果 (15:15)

《施政報告》提到政府正公開招標，邀請私營機構在已復修的石澳石礦場，設計、建造和營運一個供市民大眾享用的水上運動中心，當中包括為體院提供專屬滑浪風帆精英運動的訓練設施，預計明年首季批出合約，讓水上運動中心約於5年內全面投入運作。從港隊主力轉型總教練多年的陳敬然，憶述港隊早在1996年起已有此盼望，「2000年左右租用香港航海學校部分地方作基地，但地方較細，現在經過廿幾卅年，這麼多代人努力，政府聆聽我們的需要，予我們訓練場地，當然值得開心」

李麗珊一代港將於赤柱訓練，當代港將鄭俊樑與陳晞文今年備戰東京奧運，則因風勢水流及場地問題，移師大美督訓練，但一直未有專屬訓練場。陳敬然亦提到香港有份主辦2025年全運，他期望新場地若成為全運比賽場，港隊可主場出戰，亦有望爭取佳績。他表示自東奧後了解，設施有基地存放教練船、風帆等地方，亦有簡單的運動員休息室，與其他海外代表隊基地規模接近。

另外，《施政報告》亦提到續為為退役運動員（包括殘疾運動員）提供支援，目標5年內將「退役運動員轉型計劃」參與人數，由本年度逾70人增加一倍；其他談及的內容，則基本屬特首林鄭月娥在東京奧運後已公布的計劃，如目標2024年中完成體院新大樓，以及與「香港賽馬會慈善信託基金」共同斥資設立3億元特別資助計劃，透過運動科學及運動醫學研究提升運動員在國際賽的競爭力。

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