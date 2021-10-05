菁英盃｜「香港U23」初登場即有分落袋 晉峰包辦兩入球各一言和 (23:15)

香港U23以青年球員組成，由足總副主席霍啟山出資贊助班費，因要處理公司註冊及借兵組軍等，在開賽前才埋班，今晚在旺角大球場出戰首仗對晉峰。兩名「超齡」球員黃威及羅曉聰因傷及停賽缺陣，加上兩名晉峰借將，大軍名單只得16人，平均年齡為20.8歲，正選最年長已是24歲中場郭子堦，隊長為上季效力愉園的23歲中堅黃浩然。

這支港超新軍首仗有霍啟山等多名足總董事及行政總裁譚秋朗入場觀戰，入場人數有919人，面對上仗大勝升班馬港會3球的晉峰，香港U23上半場被圍攻，後場亦有多次誤傳，難以推到前中場組織攻勢，完半場前才取得首個攻門，由林樂賢於禁區頂主射罰球高出。

換邊後51分鐘，香港U23藉一次長傳突破禁區，中場黃智康在門前心口控球後，皮球撞向守將艾拔簡勞改變方向入網，取得組軍首個入球。落後的晉峰隨即換入林樂勤，他在7分鐘後在禁區頂施射，謝家榮撲出不遠，艾拔簡勞將功補過補中扳平。及後香港U23抵擋晉峰強攻，完場前更有一次反擊黃金機會幾乎再領先，後備入替前鋒吳文希於88分鐘單刀但射出界，雙方以1：1完場。

完場後，霍啟山等多名足總董事走入場內鼓勵U23球員。U23主教練張健峰稱，獲幸運之神眷顧而領先，但扳平後仍可製造反擊，引證球員能力。謝家榮稱，球隊雖倉促成軍，但和局引證不是「玩玩下」，並說：「今場真的是搏命爭分，為華人球員出口氣，就算不支持也不好落井下石，只是背後批評很可恥，要入場看我們表現才說話。」

晉峰總教練何信賢承認球隊今仗進攻單調，又讚對手表現出色，尤其門將謝家榮及一對中堅黃洛然和陳靜謙力保不失，「這支球隊很有希望，值得支持，部分球員基本功甚至比我們更好」。

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