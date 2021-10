體壇發聲︱眾星調侃facebook癱瘓 尼馬稱「和我一樣周末過得不好」 (21:58)

尼馬日前在法甲表現乏善足陳,與美斯及基利安麥巴比齊啞火,終令巴黎聖日耳門輸波收場。他因此稱:「是否只有我與朱克伯格(facebook創辦人)的周末過得比較差,還有其他人嗎?」

Só o final de semana do zuck e o meu que deu ruim ou de mais alguém também? 🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) October 4, 2021

尼馬同鄉盧卡斯莫拉則表示,自己罕有可與太太交談,兼大曬恩愛。

Lucas Moura was all of us 😅 pic.twitter.com/Jml3FQyYtl — ESPN UK (@ESPNUK) October 5, 2021

比利時國家隊與英超曼聯均一夜回到20年前。

俄超球會莫斯科斯巴達不忘向西甲球會巴塞隆拿送暖。

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 4, 2021

田徑、籃球、高爾夫球、單車等亦有運動員表達關注。

Who did this 🤷🏿‍♂️ pic.twitter.com/YVbC3zb0Io — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) October 4, 2021

Here’s to an evening without Facebook and Instagram 😁 pic.twitter.com/SuRCKZF9Xp — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) October 4, 2021

This is exactly why the @trailblazers have the best social team in the NBA pic.twitter.com/eicNOE8vE5 — Shad (@rashadalaiyan) October 4, 2021

