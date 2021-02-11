NBA︱疫苗協議出爐 球員若因未打針無法上陣 每仗扣約百分一年薪 (19:15)

由於美國各個州政府均有不同的防疫措施，即使NBA賽會未有強制球員接種新冠疫苗，但因應各地政策，部分未打針的球員在部分地區將無法上陣。因此，賽會與球員工會開會後達成共識，新季未打針的球員，一旦無緣上陣，每缺陣1場，均會扣減個人年薪的九十六點一分之一。即使球員被扣掉有關薪金，金額仍會計算在球隊今季的工資帽內。

據美媒報道，目前已知仍未打針的主要球星僅餘布魯克林籃網控衛艾榮，且這名球員工會副主席所在的紐約市，已訂明職業球員必須打針才可出席球隊在當地場館的操練及比賽，因此若他堅持不打針，料只能出席球隊的作客賽事。此外，金州勇士主將威金斯因所在的加州有同樣限制，令這名陣中原本唯一未打針的球員，昨亦證實已完成接種，他今受訪時無奈地表示，「在我面前只有兩個選擇，一是打針，二是放棄打NBA」。

至於今日續上演的NBA季前賽，威金斯趕及隨隊上陣，與另一球星史堤芬居里分別攻入13分，小將佐敦普利則攻下全場最高30分，助球隊作客以121︰107輕取波特蘭拓荒者。有主將賓西蒙斯鬧離隊拒歸隊的費城76人，今在多名主力同告避戰下，作客107︰123不敵多倫多速龍。

其他報道：法甲︱麥巴比認今夏求去 斥PSG拖字訣 美斯非去留考慮因素

其他報道：遊戲｜《實況》新集《eFootball 2022》劣評如潮 廠商致歉承諾改善