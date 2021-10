法甲︱麥巴比認今夏求去 斥PSG拖字訣 美斯非去留考慮因素 (17:50)

麥巴比在2017年以先借後買形式,由摩納哥加盟PSG,合約將在明夏屆滿。22歲的他今年7月底要求轉會,皇馬曾最高報價2億歐元(約18億港元)作收購,他稱原本以為這筆轉會費足令PSG尋找替代球員,各取所需,但最終PSG班主艾卡拉法及體育總監李安納度不為所動。麥巴比直認感到失落,亦特別澄清,「我不感高興的是8月尾才傳出我想離隊的消息,事實上我7月已向球會交代」。被問到為何想離開,他說:「我覺得在法甲7年,要做的都做了,這段歷險旅程時間差不多,離開是理性的下一步。」

麥巴比否認曾多次拒絕續約,指表達去意後,知道球會不欲他離開,已表示願意留下,雙方自8月起已擱置談判,亦不會與PSG就轉會問題翻臉,會認真履行最後數個月合約。不過,他強調不會因突然的事件如美斯加盟,而改變球員生涯決定,又認為自己「距離續約留隊非常遙遠」。

麥巴比在訪問中又承認上月一場聯賽,以「流氓」指摘尼馬不傳球,但稱只是一時之氣,兩人已和好。他亦否認在法國國家隊與基奧特不和,稱歡迎對方續力爭打破隊史入球紀錄。

