法甲︱麥巴比認今夏求去 斥PSG拖字訣 美斯非去留考慮因素 (17:50)

麥巴比在2017年以先借後買形式，由摩納哥加盟PSG，合約將在明夏屆滿。22歲的他今年7月底要求轉會，皇馬曾最高報價2億歐元（約18億港元）作收購，他稱原本以為這筆轉會費足令PSG尋找替代球員，各取所需，但最終PSG班主艾卡拉法及體育總監李安納度不為所動。麥巴比直認感到失落，亦特別澄清，「我不感高興的是8月尾才傳出我想離隊的消息，事實上我7月已向球會交代」。被問到為何想離開，他說：「我覺得在法甲7年，要做的都做了，這段歷險旅程時間差不多，離開是理性的下一步。」

麥巴比否認曾多次拒絕續約，指表達去意後，知道球會不欲他離開，已表示願意留下，雙方自8月起已擱置談判，亦不會與PSG就轉會問題翻臉，會認真履行最後數個月合約。不過，他強調不會因突然的事件如美斯加盟，而改變球員生涯決定，又認為自己「距離續約留隊非常遙遠」。

麥巴比在訪問中又承認上月一場聯賽，以「流氓」指摘尼馬不傳球，但稱只是一時之氣，兩人已和好。他亦否認在法國國家隊與基奧特不和，稱歡迎對方續力爭打破隊史入球紀錄。

其他報道：亞盃外｜港足U23再集訓備戰 張健峰強調未定決選名單

其他報道：遊戲｜《實況》新集《eFootball 2022》劣評如潮 廠商致歉承諾改善