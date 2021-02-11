遊戲｜《實況》新集《eFootball 2022》劣評如潮 廠商致歉承諾改善 (22:13)

1995年起發行的《實況足球》，與1993年起推出的《FIFA系列》一直是球迷兩大足球電子遊戲的熱門選擇。不過，近年《實況足球》的系統開發及更新一直為人詬病。今年廠商矢志革新，將遊戲系列改為《eFootball》，並採用Epic Games開發的虛幻引擎（Unreal Engine）來打造。惟發行後卻劣評如潮，遊戲內漏洞百出之餘，球員樣貌更被眾多玩家批評。為此，Konami在官網發聲明道歉：「收到很多對遊戲操作的意見和要求，包括場景、球員面部表情及動作、足球軌跡等問題的報告，我們對玩家期待落空感抱歉，並承諾會努力改善及持續更新，以提高遊戲質素。」

另外，2002年起推出的著名足球卡片遊戲《Wccf Footista》，近日以疫情影響為由，宣布將在明年4月1日結束營運。

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