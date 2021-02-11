英超｜利物浦賽和曼城　高普讚沙拿金球媲美C朗美斯　「可講足60年」（附精華） (19:12)

曼城上半場攻勢較「入肉」，但菲爾科頓及奇雲迪布尼的腳踢頭頂再無功而還。59分鐘，穆罕默德沙拿右路直線妙傳予利物浦前線拍檔沙迪奧文尼打開紀錄。菲爾科頓於69分鐘接應加比爾捷西斯斜傳後射入遠柱扳平。76分鐘，沙拿在右路雖被3名曼城球員「品」字形包圍，卻仍能突圍而出，接着扣過敵衛拿樸迪於窄位起右腳chip射得手。81分鐘，迪布尼左腳怒射破網，助曼城逼和2：2完場。曼城賽後與依次排第4至6位的曼聯、愛華頓和白禮頓同得14分。

高普對沙拿的入球讚不絕口：「只有世上最出色的球員才可射入這種入球。沙拿無論在控球、避過對手攔截、盤扭及妙射，都是出類拔萃的，球迷未來50或60年都會談論它。若這入球來自美斯或C朗，都會被稱讚是世界級。沙拿就是其中一個世上最佳球員。」沙拿則說：「我定會再看這入球過程。我肯定會記得它。若己隊最終勝出，它會更加特別。」

然而，沙拿的「金球」是可能不會出現的，事關在他建功前兩分鐘，有黃牌在身的利物浦右閘占士米拿，於禁區邊橫身碰跌曼城中場貝拿度施華，卻獲球證網開一面，避過「兩黃一紅」，令曼城主帥哥迪奧拿甚為不滿：「（米拿）明顯地應再獲黃牌。但這是晏菲路，球證在這裏和奧脫福都是很困難的。這兩個球場充滿壓力。若犯規的是曼城球員，已第2次領黃。球證必須因我的抗議而拔黃，但在這之前，他須拔出另一張黃牌。」

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