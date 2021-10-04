亞盃外｜港足U23再集訓備戰 張健峰強調未定決選名單 (21:27)

港足U23將於本月底到日本福島縣廣野町閉門出戰U23亞盃外K組，在23日對柬埔寨隊及28日對東道主日本隊。港足U23繼8月底集訓一周後，再召24人名單於今日、本周三及四集訓3天。名單相比上次沒有東方龍獅的年輕大港腳孫銘謙，加入了傑志小將趙聡悟及效力港甲南華的門將錢兆琛等。傑志的潘沛軒及東方的伍家揚則因傷未有落場操練。

身兼港足U23及港超新軍「香港U23」的主教練張健峰，在今早完成香港U23操練，隨即下午繼續在將軍澳足球訓練中心展開港隊集訓。他笑言自己有時都會混淆兩隊，強調今次集訓名單並非最終決選名單，稱未來兩周變數仍大，包括球會未必放人，以及視乎球員狀態，故需要做兩手準備，繼續透過訓練。讓入選的球員知道球隊部署和戰術踢法等。

對於今次名單只有傑志的陳晉一是大港腳，另一名年輕港腳孫銘謙則落選。張健峰解釋，這名東方龍獅前鋒在季前狀態佳，稱對方對港足很重要，但承認能否徵召要跟球會商討，「始終今次賽事並非在國際賽期，主導權是在球會，我都有跟盧比度（東方主教練）保持聯絡，會溝通到最後一刻，希望最後有好結果。」

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