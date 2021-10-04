港超｜新軍香港U23趕及開賽前埋班 張健峰冀麾下「夠膽嘗試失敗」 (17:39)

足總在上月初宣布成立香港U23後，首仗於菁英盃開始逾兩周後才出賽，但總算趕及賽前完成組軍，設計隊徽及球衣款式亦在開賽前一周才在網上開設的球會專頁公布。

這支港超新軍大軍暫有21名球員，包括5名「超齡」球員黃威、羅曉聰、陳靜謙、郭子堦及黃浩然，以及8名入選港足U23 最新集訓成員，包括獲傑志借出的畢頓，待完成合約手續便會正式加盟。教練團方面有前飛馬助教周守謙及門將教練陳振宇，以及前東方體能教練鄭世洺。球隊今早在將軍澳足球訓練中心完成賽前最後一課操練，上季效力冠忠南區、名宿狄恩兒子史提芬亦有跟操。

主教練張健峰承認埋班倉卒，在招兵及行政文件上效率有很大改善空間，又稱雖然外界或認為球隊人腳不足，但認為球隊實力相比升班馬港會不會差太遠，期望麾下從中得到上陣機會後有進步，「現在本地球圈環境空間縮窄下，希望他們認知到做職業球員不止是有訓練和比賽，而是要學習如何在司職位置突出，從而有人會揀你，發掘到自身價值。」

張健峰承認，球隊目前狀態未足僅6、7成，期望自己角色可協助球員找到強項及成長，他說：「我想他們夠膽嘗試失敗，現在有不少港隊梯隊小將，去到職業聯賽層面後，就不會做小時候夠膽做的事，從而迷失而逐漸消失，這是惡性循環。希望他們面對港超壓力時，仍夠膽用波。這球隊全是本地球員，不像其他隊有外援可依賴攻守下，就有更多責任要做好本分。」

不過，明仗有兩名主力黃威及羅曉聰，分別仍有傷狀態未足，以及跨季停賽而分別將要缺陣。但張健峰不擔心球隊中前場架構，稱還有郭子堦、林樂賢、黃智康和鄧筵霑可串連組織，「當然效果可能無咁好，但在年青摸索階段時，不擔保將來有能力做到，所有事都是講求磨合。」

23歲中堅陳靜謙稱，在久疏戰陣需時提升狀態，首仗要先做好防守，「這裏比其他港超隊壓力無咁大，教練叫我們嘗試多點不要怕失誤，首場能發揮平常表現已足夠。」跟隊操練一個月的羅曉聰稱，球隊雖新埋班及未有港超經驗，但勝在年輕，磨合默契亦愈來愈好，並說：「在這樣經濟環境，好慶幸仍可踢港超。沒有外援可依賴下，相信大家可以進步更快。」

其他報道：英超｜熱刺險勝維拉止頹 賓福特絕殺韋斯咸升第7 屈福特炒教頭梅路斯

其他報道：劍擊圖輯｜運動會熱潮過後 港隊劍手主場亮相鋪路迎亞運