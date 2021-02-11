NBA｜籃網季前賽首戰大勝湖人 占士休息避戰 自言體能比上季好 (17:52)

湖人上季衛冕失敗，早早於季後賽首圈行人止步。今季球隊大換血，迎來前季奪冠功臣的朗度及D侯活之外，亦簽入球星「韋少」韋斯特布克、「甜瓜」安東尼及迪安祖佐敦等新援。今晨的季前賽首擊，韋斯特布克與安東尼連同占士均未有登場，但多名小將及工兵表現不俗，其中今夏由夏洛特黃蜂來投的馬歷蒙克攻入全隊最高15分。

不過，同樣陣容豪華的籃網，是役有上季曾因心悸而一度退役的球星艾祖迪治迎來復出後首戰，而一眾小將亦表現突出，包括在今年選秀會以首輪第27位獲籃網選中的新人卡馬隆湯馬士，上陣22分鐘攻入全場最高21分，在球隊「三巨頭」同告缺陣下，率軍作客以123：97大勝而回。

是役僅作壁上觀的湖人「大帝」勒邦占士，賽後坦言今夏回復正常休季時間下，感覺自己的體能狀况比上季來得好，並期待與一眾新隊友合作再向總冠軍目標進發。

另外，金州勇士主帥卡爾昨透露，陣中原本唯一未打疫苗的主將威金斯，近日已完成接種，獲准歸隊與其他球員一起操練備戰新季。雖然NBA未有強制職球員打疫苗，但須遵守美國各州的政策，而勇士身處的加州要求當地的職業球員必須接種疫苗後，才能進入球館參與操練及比賽。

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