劍擊｜崔浩然挫張小倫贏本地賽 張家朗下周復操 花劍港隊再迎國際賽 (21:12)

張家朗上月中在深圳為陝西全運隔離備戰期間，因左膝半月板受傷而返港治療，今日未能復出。張小倫稱：「他已經好好多，估計下星期就可跟我們練習。」張小倫亦在全運團體賽摘銅後，近10日未有訓練，「到淘汰賽已有疲態，最後有少許拉傷，打入決賽已超額完成」。張小倫今日於決賽以5：15敗予崔浩然，其全運戰友楊子加、蔡俊彥均在淘汰賽階段先後不敵崔浩然。

崔浩然喜獲回歸全職後首項冠軍，提到成績未可反映實力，比賽期間仍感緊張，但冠軍是打出應有水平的一種肯定。被問到近期狀態時，他說體能上與隊友有差距，亦要適應身體反應，「始終停兩年再密集訓練，總會有很多麻煩小傷患，不嚴重但會阻礙練習。教練及治療師早預視這情况，我都有準備要帶這些問題繼續練習，現在28歲，也感覺到比21、22歲的身體有分別」。

劍擊國際賽季下月重開，但兩站男子花劍世界盃均因疫情取消，最快要明年1月再有比賽。港隊待早前休假的教練Greg日內完成入境隔離，才能訂下訓練及比賽計劃。崔浩然希望男花隊7將爭4個比賽席位下，自己有份參戰：「始終3年無試過世界比賽，水平變好或變差，都要比賽先知道，練習未必見到。」他稱早前已與張家朗聚舊，「一返來就摸下金牌的好運」。

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同日其餘比賽均由有份參戰全運的劍手贏出，女子花劍主將鄭曉為接連擊敗關渝澄、廖恩尉及符妤名奪冠，佩劍賽事則分別由何思朗及林衍蕙稱王封后。佩劍隊選手早前在全運成績一般，何思朗承認感到失望，又表示男隊現只有自己仍是全職，多名隊友疫情前已因個人原因，相繼轉為兼職，部分現行政策令青年隊成員流失，佩劍隊發展不及花劍或重劍隊。他坦言自己今日多場以大比數勝出，是反映全職與兼職的分別，也特別希望在賽後訪問作呼籲：「希望更多人快點加入全職，一起去努力，不然佩劍隊真的永遠排包尾。」

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