乒乓亞洲賽｜杜凱琹李皓晴苦戰5局挫日本 勇闖女雙4強篤定再添獎牌 (20:38)

已奪兩銅的香港乒乓球隊女將李皓晴與杜凱琹，今晚（3日）於亞洲賽女雙8強苦戰至決勝局，勇挫日本隊組合佐藤瞳/芝田沙季，躋身4強後穩奪獎牌，亦是港隊在今屆女雙與男雙的最後希望。
港隊今日續於多哈出戰亞洲賽，李皓晴與杜凱琹在女雙8強遇上日本隊的佐藤瞳/芝田沙季，首局戰至刁時以12：10拔頭籌，之後再與對手梅花間竹地各取一局，要靠決勝局分勝負。這對港隊女將以10：5領先，隨即被對手連取5分扳平，幸最終再搶兩分以12：10奠勝。隊友朱成竹及吳穎嵐在另一場8強以局數0：3敗予韓國隊組合，未能取得另一個4強席位。男雙主力黃鎮廷及何鈞傑與隊友林兆恒/吳柏男，在8強亦同樣以局數1：3不敵韓國及日本隊組合。
李皓晴與杜凱琹成為男、女雙4對組合之中，唯一晉級4強的港將，在不設銅牌戰下穩袋獎牌。二人早前已合力奪得女團銅牌，亦分別伙何鈞傑及黃鎮廷奪得混雙銅牌，周二將於女雙4強出戰中華台北隊組合劉馨尹/鄭先知，力求殺入決賽爭取突破。
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