法甲｜美斯等眾星屢誤戎機 PSG作客0:2負雷恩破不敗身 (21:42)

PSG此役派遣前鋒美斯、尼馬、基利安麥巴比及翼鋒「天使」迪馬利亞攻堅，惟初段未企穩陣腳，較為被動，但美斯仍在8分鐘接應右閘阿舒拉夫傳中，射門省中雷恩後衛無功而還。PSG其後漸控制戰局，卻因尼馬及麥巴比分別於23和25分鐘近射均「撻Q」，錯失先開紀錄的機會。31分鐘，美斯禁區頂主射罰球中楣彈出；1分鐘後他的射門又被雷恩門將文費特高美斯接牢，在迪馬利亞在44分鐘近門錯失黃金機會後，轉頭更被雷恩率先破門，中場蘇利文拿左路傳中前鋒加坦拿保迪第一時間射入「窩利」，以1：0領前上半場。

下半場接戰17秒，加坦拿保迪右路傳中，中場拍檔法維安泰特射成2：0。如夢初醒的PSG之後傾力反撲卻無法破蛋，教練普捷天奴於76分鐘一口氣以前鋒莫路伊卡迪、中場安達靴里拉及韋拿杜姆，入替尼馬、馬高華拉堤和伊祖沙古爾，並在78分鐘由麥巴比射入，惟因這法國國腳進攻過程中越位在先，終被判入球無效，球隊終淨吞兩蛋而回，近3季法甲作客雷恩錄得2和1負劣績。

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