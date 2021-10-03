菁英盃｜傑志破南區不敗身 新兵陳肇鈞後備倒戈 讚隊友具級數添動力 (19:02)

傑志上場菁英盃擊敗標準流浪，打開今季勝利之門，今仗面對賽前3仗不敗、有中場鞠盈智倒戈的南區，「藍鳥」開賽5分鐘憑安永佳接應角球頭槌先開紀錄，攻入個人今季首個入球。24分鐘出現爭議，傑志門將保羅出迎到禁區頂踢跌南區前鋒夏志明，惟球證只出示黃牌。藍鳥換邊後4分鐘由球星「黑山伊巴」丹恩奴域再下一城，連續3場有入球。南區及後換入傑志借將鄭展龍倒戈，傑志於76分鐘換入新加盟的港足中場陳肇鈞，再遇曾效力一季半的舊東家，但傑志未再增添紀錄，維持2：0完場。東方龍獅、理文、傑志及南區同得7分，東方踢少一場；藍鳥下周六對晉峰。

陳肇鈞上周三落實加盟傑志，趕及完成註冊於今仗上陣18分鐘。他承認參與度未足，希望之後重拾佳態，加強與隊友的默契，他說：「這班隊友是我多年職業生涯以來最專業的球員，大球會的設施協助球員發揮到最佳。丹恩很有級數，巴爾拿和安永佳都很有實力，希望未來有更多上陣機會與他們合作。」這名29歲中場稱，自效力和富大埔後，近季效力的數間球會要求相對不高，來到傑志爭標不容有失，更能推動自己進步，「我來到其實都是打份工為飯碗，這份工目標除了為爭標出一分力，未來亦希望再踢國際賽（港足）」。

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