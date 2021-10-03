英超｜熱刺險勝維拉止頹 賓福特絕殺韋斯咸升第7 屈福特炒教頭梅路斯 (23:19)

熱刺之前3場英超全敗兼只入1球，主帥紐奴今晚最終棄用迪利阿里，改由尼當比利擔任進攻中場，主場面對阿士東維拉。射手卡尼早段一次快開罰球，差點離門近50碼笠入金球，但被維拉門將達米安馬天尼斯回身救走。另一鋒將孫興慜之後左路發難，助攻後上的賀積查治「娥眉月」妙射破網，助熱刺領先半場。維拉換邊後有後衛艾朗加斯威爾左路傳中，奧尼屈堅斯伏兵尾柱一度扳平，但後防續多次走甩孫興慜，71分鐘遭這名韓國隊球星禁區橫傳，令敵衛馬特泰基特擺烏龍。

熱刺賽後升上第8，續以得失球差屈居賓福特之下。升班馬賓福特憑箭頭麥比奧莫20分鐘補射，加上尤尼韋沙最後一擊穿過人叢入網，在倫敦打吡作客以2：1絕殺韋斯咸。他們開季7場僅1負，但今仗先後有真拿達及辛頓巴迪斯迪受傷，或影響之後賽事的中場戰力。而李斯特城雖憑25歲生日的前鋒伊恩拿祖與拍檔占美華迪6分鐘建功，半場領先兩球，但水晶宮由米高奧利斯及舒洛比入球，主場搶回一分。

另外，屈福特以0：1作客不敵列斯聯後，連同英格蘭聯賽盃近3戰不勝，聯賽則累積2勝1和4負，41歲西班牙籍主帥梅路斯今午被解僱，球會表示繼任人待定。他去年12月臨危受命領軍，助球隊以英冠亞軍身分重返英超，至今執教不足一年。

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