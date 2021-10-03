英超｜阿仙奴逼和白禮頓 7戰入5球35年來最差 被嘲無牙老虎 (18:10)

白禮頓及阿仙奴今仗同有兩次「中框」攻門，但海鷗21次射門比兵工廠多13次，連阿仙奴領隊阿迪達亦承認不值得勝出。事實是阿仙奴7戰入5球，是1986/87年球季以來首次最少，但阿迪達稱讚後防道：「己隊過去5仗只失1球，這是一個很正面的數據。」翼鋒布卡約沙卡此役完場前因傷被換出，阿迪達稱這名英格蘭國腳只是因碰撞後退下火線，相信傷勢應不嚴重。

今仗發生一段插曲，阿仙奴的加比爾馬加希斯與白禮頓門將羅拔山齊士相撞後甩牙，亦是這名巴西隊後衛繼3月對白禮頓後，再次交手時甩牙。他賽後在眾人協助下找回牙齒，之後在社交網站留言，「我的朋友，不用憂心，我找回牙齒了」。有網民卻以此揶揄阿仙奴的攻力，指「難怪球隊出現無牙老虎的表現」。

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