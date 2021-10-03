西甲｜巴塞吞馬體會兩蛋 碧基斥踢3小時亦難入球 疑與布斯基斯爭執 (16:29)

蘇亞雷斯及湯馬士林馬先後於23和44分鐘助攻對方破門，使馬體會連續兩季主場擊退巴塞，近5次交手不敗，賽後8戰得17分升上次席，與今晚作客愛斯賓奴的榜首球隊皇馬同分。蘇亞雷斯建功後「合十」不願慶祝，其後做出打電話的手勢，「阿蘇」說：「我是打電話給認為我仍用以前那電話號碼的人。」據報阿蘇去夏遭高文致電告知被放棄，要求對方解釋時被掛線。

巴塞賽後7戰得12分排第10，隨着周日將上演5場賽事，巴塞的排名恐再下跌。巴塞近4仗1勝1和2負入3球失5球，碧基說：「老實說，球隊正處於掙扎中。此役開局雖不錯，展示出勇氣，但馬體會隨後製造兩個入球機會便得手。我們就算比賽3小時亦不會入球，己隊有很多問題，對手明白我們的弱點。我們務求扭轉頹勢，可是這並非易事。」碧基在球隊失第2球後，疑與另一老將中場布斯基斯爭論，或使球隊雪上加霜。

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朗奴高文今場停賽，只出現在觀眾席。他上周中在歐聯慘負賓菲加後盛傳被炒，卻在今仗賽前獲保證留隊，他稱國際賽檔期後的3場主場比賽必勝，它們依次是10月17、20和24日，在西甲碰華倫西亞、歐聯對基輔戴拿模及西甲對皇馬。

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